Colisão deixa motociclista ferido na Avenida Henrique Gregori

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na tarde desta terça-feira (11) no cruzamento da Avenida Henrique Gregori com a Rua Duarte Nunes, em São Carlos.

De acordo com informações, o carro seguia pela Rua Duarte Nunes e, ao adentrar a Avenida Henrique Gregori no sentido Shopping–UPA Vila Prado, acabou não avistando a motocicleta que trafegava pela via preferencial no mesmo sentido. O motociclista não conseguiu frear a tempo e colidiu contra o veículo, caindo ao solo junto com o passageiro.

O condutor da moto, de 26 anos, sofreu uma fratura no tornozelo direito e foi socorrido pela equipe do SAMU até a Santa Casa. Já o passageiro apresentou apenas escoriações leves e não precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito até a retirada dos veículos.

