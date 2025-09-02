Colisão entre moto e carro deixa homem ferido na USP 2

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (2), um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado dentro do campus da USP-2, na região do bairro Santa Angelina, em São Carlos.

De acordo com as informações, o acidente ocorreu quando o condutor de um veículo tentava acessar uma vaga de estacionamento dentro do campus, momento em que houve a colisão com a motocicleta conduzida por um homem de 62 anos.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e fortes dores nas costas. O primeiro atendimento foi realizado pela motolância do SAMU, e, em seguida, uma Unidade de Suporte Básico foi acionada para realizar o transporte da vítima à Santa Casa de São Carlos.

