terça, 02 de setembro de 2025
Segurança

Colisão entre moto e carro deixa homem ferido na USP 2

02 Set 2025 - 08h54Por Da redação
Colisão entre moto e carro deixa homem ferido na USP 2 - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (2), um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado dentro do campus da USP-2, na região do bairro Santa Angelina, em São Carlos.

De acordo com as informações, o acidente ocorreu quando o condutor de um veículo tentava acessar uma vaga de estacionamento dentro do campus, momento em que houve a colisão com a motocicleta conduzida por um homem de 62 anos.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e fortes dores nas costas. O primeiro atendimento foi realizado pela motolância do SAMU, e, em seguida, uma Unidade de Suporte Básico foi acionada para realizar o transporte da vítima à Santa Casa de São Carlos.

