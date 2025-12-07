Colisão entre moto e carro deixa dois feridos na Vila Prado

A motocicleta seguia pela Avenida Salum quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Cidade de Milão, o condutor de um veículo teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Ele alegou que não visualizou a moto por estar em seu ponto cego.

Com o avanço do pare, a motociclista, de 26 anos, que conduzia a moto com um passageiro de 42 anos, acabou colidindo contra o carro e perdeu o controle da direção. Na sequência, a moto ainda bateu na traseira de uma caminhonete que estava estacionada na Avenida Salum.

Com o impacto, ambos caíram ao solo.As vítimas foram socorridas pela equipe do SAMU e encaminhadas à Santa Casa de São Carlos.

Uma colisão entre moto e carro foi registrada no final da manhã deste domingo (7) no bairro Vila Prado.