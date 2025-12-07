(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Segurança

Colisão entre moto e carro deixa dois feridos na Vila Prado

07 Dez 2025 - 12h29Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre moto e carro deixa dois feridos na Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre moto e carro foi registrada no final da manhã deste domingo (7) no bairro Vila Prado.
 
A motocicleta seguia pela Avenida Salum quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Cidade de Milão, o condutor de um veículo teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Ele alegou que não visualizou a moto por estar em seu ponto cego.
 
Com o avanço do pare, a motociclista, de 26 anos, que conduzia a moto com um passageiro de 42 anos, acabou colidindo contra o carro e perdeu o controle da direção. Na sequência, a moto ainda bateu na traseira de uma caminhonete que estava estacionada na Avenida Salum.
 
Com o impacto, ambos caíram ao solo.As vítimas foram socorridas pela equipe do SAMU e encaminhadas à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Incomodado com barulho de festa, morador registra boletim de ocorrência
Vila Alpes 08h09 - 07 Dez 2025

Incomodado com barulho de festa, morador registra boletim de ocorrência

Motorista de aplicativo registra boletim de ocorrência por calúnia em São Carlos
Segurança08h05 - 07 Dez 2025

Motorista de aplicativo registra boletim de ocorrência por calúnia em São Carlos

Polícia apreende objetos furtados de trailer no Jardim Brasil
Segurança08h03 - 07 Dez 2025

Polícia apreende objetos furtados de trailer no Jardim Brasil

São-carlense tem o carro furtado na capital
Segurança07h59 - 07 Dez 2025

São-carlense tem o carro furtado na capital

Guarda Municipal flagra trio furtando peças de bronze no Nossa Senhora do Carmo
Segurança06h26 - 07 Dez 2025

Guarda Municipal flagra trio furtando peças de bronze no Nossa Senhora do Carmo

Últimas Notícias