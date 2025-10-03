(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Segurança

Colisão entre moto e carro deixa casal ferido no Jardim Lutfala

03 Out 2025 - 20h21Por Jessica
Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada na noite desta sexta-feira, dia 3, no bairro Jardim Lutfala.
 
De acordo com informações, ambos os veículos seguiam pela avenida Trabalhador São-Carlense, no sentido Rodoviária–Shopping Iguatemi, quando a condutora do carro, uma estudante universitária, que trafegava pela faixa da direita, realizou uma conversão para a rua Luís Vaz de Toledo Piza sem sinalizar.
 
O motociclista, de 23 anos, que seguia pela faixa da esquerda, não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo a lateral traseira do veículo. Com o impacto, ele e a passageira, sua namorada de 19 anos, foram arremessados ao solo.
 
O condutor sofreu uma possível fratura no ombro, enquanto a jovem teve apenas escoriações pelo corpo. Ambos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados à Santa Casa de São Carlos.

