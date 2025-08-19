Colisão entre moto e caminhão deixa um morto na SP-318

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma moto e um caminhão deixou um homem morto na tarde desta terça-feira (19) na Rodovia SP-318, próximo ao acesso 248, nas imediações Latam, sentido São Carlos/Ribeirão Preto.

Segundo informações apuradas, um caminhão cegonheiro carregado com veículos seguia pela rodovia quando foi surpreendido por um motociclista. De acordo com relato da esposa do caminhoneiro, que estava na cabine, o homem que conduzia a moto teria retirado o capacete e, em seguida, se lançado contra a frente do caminhão.

O motorista ainda tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O impacto foi violento: o motociclista bateu contra a lateral do caminhão e acabou morrendo no local. A vítima sofreu múltiplas lesões.

O caminhoneiro parou imediatamente, acionou o Corpo de Bombeiros e a concessionária responsável pela via. Equipes d compareceram ao local, mas nada pôde ser feito para salvar a vida do motociclista.

Uma carta de despedida foi encontrada no local pedindo desculpas à mãe e para avisar o pai.

A Polícia Rodoviária e os bombeiros atuaram na orientação do trânsito, que ficou parcialmente interditado até a remoção do corpo e limpeza da pista.

Procure ajuda

Procure ajuda Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Leia Também