segunda, 29 de dezembro de 2025
Segurança

Colisão entre moto e caminhão deixa motociclista ferido no Jardim São Paulo

29 Dez 2025 - 10h29Por Da redação
Colisão entre moto e caminhão deixa motociclista ferido no Jardim São Paulo - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão foi registrada na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Jardim São Paulo, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Sequeira, com o semáforo aberto a seu favor, quando foi atingido por um caminhão que trafegava pela Avenida Getúlio Vargas, no sentido Rodovia/Praça Itália.

O condutor do caminhão relatou que não é morador da cidade e não percebeu a sinalização semafórica, avançando o sinal vermelho, o que resultou na colisão. A vítima, um homem de 65 anos, realizava entregas para a empresa onde trabalha no momento do acidente.

Apesar do impacto, o motociclista sofreu apenas escoriações pelo corpo e um trauma na região das costelas. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado para a UPA da Vila Prado. Seu estado de saúde é considerado estável, com ferimentos leves.

