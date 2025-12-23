(16) 99963-6036
terça, 23 de dezembro de 2025
Trânsito

Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido no Jacobucci

23 Dez 2025 - 16h09Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido no Jacobucci - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou um ciclista de 54 anos ferido na tarde desta terça-feira (23), no bairro Jacobucci.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam pela Avenida Capitão Luiz Brandão, porém em sentidos opostos. A motocicleta seguia no sentido bairro–centro, enquanto a bicicleta trafegava no sentido centro–bairro. Em determinado momento, ao tentar acessar a Travessa Sebá Jorge Kebe, o ciclista acabou cortando a frente do motociclista, que não conseguiu evitar a colisão frontal.

Com o impacto, ambos os condutores caíram ao solo. O motociclista sofreu apenas escoriações leves. Já o ciclista apresentou suspeita de fratura no fêmur esquerdo.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. A Polícia Militar esteve no local para sinalização da via e registro da ocorrência.

Leia Também

Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida no Santa Felícia
Segurança11h23 - 23 Dez 2025

Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida no Santa Felícia

Ladrão furta carteira de mulher com R$ 2,3 mil
Centro 08h47 - 23 Dez 2025

Ladrão furta carteira de mulher com R$ 2,3 mil

Morre mais uma vítima de acidente na SP-215; jovem tinha 21 anos
Tragédia em Ribeirão Bonito 08h06 - 23 Dez 2025

Morre mais uma vítima de acidente na SP-215; jovem tinha 21 anos

Princípio de incêndio é registrado em empresa no Santa Felícia
Segurança13h43 - 22 Dez 2025

Princípio de incêndio é registrado em empresa no Santa Felícia

Moto é furtada em frente a Tecumseh no Jockey Club
Segurança10h40 - 22 Dez 2025

Moto é furtada em frente a Tecumseh no Jockey Club

Últimas Notícias