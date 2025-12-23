Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido no Jacobucci

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou um ciclista de 54 anos ferido na tarde desta terça-feira (23), no bairro Jacobucci.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam pela Avenida Capitão Luiz Brandão, porém em sentidos opostos. A motocicleta seguia no sentido bairro–centro, enquanto a bicicleta trafegava no sentido centro–bairro. Em determinado momento, ao tentar acessar a Travessa Sebá Jorge Kebe, o ciclista acabou cortando a frente do motociclista, que não conseguiu evitar a colisão frontal.

Com o impacto, ambos os condutores caíram ao solo. O motociclista sofreu apenas escoriações leves. Já o ciclista apresentou suspeita de fratura no fêmur esquerdo.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. A Polícia Militar esteve no local para sinalização da via e registro da ocorrência.

