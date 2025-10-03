Colisão entre duas motos deixa três pessoas feridas na Getúlio Vargas

Segundo informações, os veículos seguiam no mesmo sentido, da rodovia em direção à Praça Itália, quando o condutor de uma Honda CG 160 preta, de 51 anos, que estava acompanhado de sua esposa, de 47 anos, tentou realizar uma conversão. Nesse momento, foi surpreendido por uma Yamaha Fazer azul, que vinha logo atrás e acabou colidindo contra a motocicleta.

Com o impacto, o casal e o condutor da Fazer foram arremessados ao solo. As três vítimas precisaram de atendimento médico e foram socorridas pelas equipes da UR do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos.

Após a colisão, a moto Fazer ainda atingiu um veículo Toyota, que aguardava no semáforo do lado oposto da via, danificando o para-choque do carro.

A ocorrência mobilizou os serviços de emergência e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.

No final da tarde desta sexta-feira (3), um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na avenida Getúlio Vargas.