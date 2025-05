Colisão entre duas motos deixa três feridos no Jardim Ricetti

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na Avenida Comendadora Freda Maffei, no Jardim Ricetti, na noite desta segunda-feira (12).

De acordo com informações de testemunhas, o acidente ocorreu quando um homem de 57 anos, que conduzia uma Yamaha Crypton e levava sua filha de 10 anos na garupa, tentou realizar uma conversão para retornar pela avenida, próximo à esquina com a Rua Vicente de Aquino.

No momento da manobra, um motociclista de 23 anos, que pilotava uma Honda Estrada e seguia pela mesma via no sentido centro-bairro, tentou ultrapassar pela faixa da esquerda e acabou colidindo violentamente na traseira da Crypton. Com o impacto, a criança foi arremessada a uma certa distância, e o pai também sofreu uma queda. O condutor da outra moto também se feriu.

As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros até a Santa Casa.

