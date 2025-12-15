Colisão entre duas motos deixa três feridos no Centro de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira, 15, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua Dona Alexandrina, no Centro de São Carlos, envolvendo duas motocicletas.

Segundo as informações, uma Yamaha Neo trafegava pela Rua 15 de Novembro, enquanto uma Honda Bros seguia pela Rua Dona Alexandrina. Ainda não foi possível confirmar qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho no cruzamento. As motos acabaram colidindo, deixando três pessoas feridas.

Na Honda Bros estavam um pai e sua filha, que precisaram ser socorridos. Já na Yamaha Neo havia apenas um motociclista, que também sofreu ferimentos. As três vítimas foram atendidas e socorridas pela equipe do SAMU ainda no local, sendo posteriormente encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos.

