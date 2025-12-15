(16) 99963-6036
segunda, 15 de dezembro de 2025
Segurança

Colisão entre duas motos deixa três feridos no Centro de São Carlos

15 Dez 2025 - 07h53Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre duas motos deixa três feridos no Centro de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira, 15, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua Dona Alexandrina, no Centro de São Carlos, envolvendo duas motocicletas.

Segundo as informações, uma Yamaha Neo trafegava pela Rua 15 de Novembro, enquanto uma Honda Bros seguia pela Rua Dona Alexandrina. Ainda não foi possível confirmar qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho no cruzamento. As motos acabaram colidindo, deixando três pessoas feridas.

Na Honda Bros estavam um pai e sua filha, que precisaram ser socorridos. Já na Yamaha Neo havia apenas um motociclista, que também sofreu ferimentos. As três vítimas foram atendidas e socorridas pela equipe do SAMU ainda no local, sendo posteriormente encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Filho encontra o pai sem vida na Vila Isabel
Segurança15h42 - 14 Dez 2025

Filho encontra o pai sem vida na Vila Isabel

Proprietário de Corsa furtado é localizado
Segurança10h40 - 14 Dez 2025

Proprietário de Corsa furtado é localizado

Corsa sem as rodas é abandonado no Antenor Garcia; procura-se o dono
Segurança09h13 - 14 Dez 2025

Corsa sem as rodas é abandonado no Antenor Garcia; procura-se o dono

Notebook em assistência técnica leva PM a autor de furto em São Carlos
Segurança21h58 - 13 Dez 2025

Notebook em assistência técnica leva PM a autor de furto em São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Cruzeiro do Sul
Segurança19h46 - 13 Dez 2025

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Cruzeiro do Sul

Últimas Notícias