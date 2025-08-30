(16) 99963-6036
sábado, 30 de agosto de 2025
Segurança

Colisão entre duas motos deixa três feridos na avenida São Carlos

30 Ago 2025 - 06h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre duas motos deixa três feridos na avenida São Carlos - Crédito: Lourival Isaque Crédito: Lourival Isaque

 

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada no início da madrugada deste sábado (30), no Jardim Lutfalla, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, uma Yamaha XJ trafegava pela Avenida São Carlos no sentido Centro/Bairro, quando, ao descer em alta velocidade pela via, colidiu na lateral de uma Yamaha Fazer vermelha, que seguia no cruzamento da Rua César Ricomi, em frente ao Jaú Serve, no sentido Cemitério–Rodoviária.

Na Fazer estava um casal. Com o impacto da batida, as três vítimas foram arremessadas ao solo.

O condutor da XJ sofreu fratura em um dedo da mão e foi encaminhado por meios próprios até a Unimed. Já o homem que pilotava a Fazer teve fratura exposta em um dos pés e precisou ser socorrido pelo SAMU até a Santa Casa.

A mulher que estava na garupa também foi levada para a Santa Casa, porém seu estado de saúde não foi informado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também

Casal fica ferido após queda de moto em rotatória no Bela Vista
Segurança10h06 - 30 Ago 2025

Casal fica ferido após queda de moto em rotatória no Bela Vista

DIG inicia "Operação 7 de Setembro" com prisões e apreensão de arma em São Carlos
Segurança07h19 - 30 Ago 2025

DIG inicia "Operação 7 de Setembro" com prisões e apreensão de arma em São Carlos

Homem é preso após furtar R$ 10 mil em torneiras no Centro
Madrugada 06h38 - 30 Ago 2025

Homem é preso após furtar R$ 10 mil em torneiras no Centro

Incêndio atinge casa abandonada na Vila Nery
Segurança21h55 - 29 Ago 2025

Incêndio atinge casa abandonada na Vila Nery

Duas mulheres são presas após tentar entregar "jumbo" com drogas em Penitenciária da região
Deu Ruim19h48 - 29 Ago 2025

Duas mulheres são presas após tentar entregar "jumbo" com drogas em Penitenciária da região

Últimas Notícias