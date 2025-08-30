Colisão entre duas motos deixa três feridos na avenida São Carlos

Crédito: Lourival Isaque

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada no início da madrugada deste sábado (30), no Jardim Lutfalla, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, uma Yamaha XJ trafegava pela Avenida São Carlos no sentido Centro/Bairro, quando, ao descer em alta velocidade pela via, colidiu na lateral de uma Yamaha Fazer vermelha, que seguia no cruzamento da Rua César Ricomi, em frente ao Jaú Serve, no sentido Cemitério–Rodoviária.

Na Fazer estava um casal. Com o impacto da batida, as três vítimas foram arremessadas ao solo.

O condutor da XJ sofreu fratura em um dedo da mão e foi encaminhado por meios próprios até a Unimed. Já o homem que pilotava a Fazer teve fratura exposta em um dos pés e precisou ser socorrido pelo SAMU até a Santa Casa.

A mulher que estava na garupa também foi levada para a Santa Casa, porém seu estado de saúde não foi informado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também