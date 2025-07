Colisão entre duas motos deixa homem ferido no Paulistano

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira, 7, por volta das 17h, uma colisão envolvendo duas motocicletas foi registrada no cruzamento da Rua Antônio Fischer dos Santos com a Rua José calijuri, no Jardim Paulistano.

Segundo informações apuradas no local, um dos motociclistas não respeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou invadindo a via preferencial, onde colidiu com outro condutor que trafegava corretamente.

Com o impacto, o motociclista de 34 anos que desrespeitou o sinal de "pare" sofreu uma possível fratura no punho esquerdo. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe da motolância do SAMU e, na sequência, foi encaminhado por uma unidade de suporte básico à Santa Casa de São Carlos.

O outro motociclista, que estava na preferencial, também caiu com o impacto, mas sofreu apenas escoriações leves pelo corpo e recusou atendimento médico no local.

