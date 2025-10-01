(16) 99963-6036
Colisão entre duas motocicletas é registrada na avenida Trabalhador São-Carlense

01 Out 2025 - 19h27Por Jessica
No final da tarde desta quarta-feira (1º), uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na avenida Trabalhador São-Carlense, nas proximidades do Terminal Rodoviário de São Carlos.

De acordo com informações preliminares, os dois condutores seguiam pela via quando, por motivos ainda não esclarecidos, acabaram colidindo. Um dos motociclistas, de 25 anos, sofreu trauma em uma das pernas e apresentava escoriações pelo corpo.

Ele recebeu os primeiros socorros da equipe da motolância do SAMU e, em seguida, foi encaminhado por uma Unidade de Suporte Básico à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

O outro motociclista envolvido no acidente não se feriu.

 

