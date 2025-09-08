Colisão entre duas motocicletas deixa mulher ferida na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo duas motocicletas foi registrada na tarde desta segunda-feira (8) no bairro Vila Prado.

As duas condutoras trafegavam pela avenida Teixeira de Barros, no sentido centro–bairro, quando a motocicleta da frente realizou uma conversão para a Rua Dr. Pedro de Souza Campos Filho. A motocicleta que vinha atrás não sinalizou a aproximação nem conseguiu frear a tempo, colidindo contra a frente da outra moto.

A vítima da frente, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. A condutora da motocicleta de trás sofreu apenas escoriação na perna e negou socorro, sendo atendida no local pela UR do Corpo de Bombeiros.

