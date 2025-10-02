Colisão entre duas motocicletas deixa jovem ferida no Jardim Bandeirantes

Segundo informações, um dos condutores tentou realizar conversão para a Rua Abraão João, quando a motociclista que vinha logo atrás não conseguiu evitar a batida. Com o impacto, ambos os veículos caíram ao solo.

O homem, que pilotava uma Honda Biz, sofreu escoriações pelo corpo, mas recusou atendimento médico. Já a jovem, de 23 anos, apresentou várias escoriações e trauma no braço, sendo socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa.

Na tarde desta quinta-feira (2), uma colisão envolvendo duas motocicletas foi registrada na Avenida Francisco Pereira Lopes, no bairro Jardim Bandeirantes.