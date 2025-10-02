(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Segurança

Colisão entre duas motocicletas deixa jovem ferida no Jardim Bandeirantes

02 Out 2025 - 15h55Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre duas motocicletas deixa jovem ferida no Jardim Bandeirantes - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta quinta-feira (2), uma colisão envolvendo duas motocicletas foi registrada na Avenida Francisco Pereira Lopes, no bairro Jardim Bandeirantes.
 
Segundo informações, um dos condutores tentou realizar conversão para a Rua Abraão João, quando a motociclista que vinha logo atrás não conseguiu evitar a batida. Com o impacto, ambos os veículos caíram ao solo.
 
O homem, que pilotava uma Honda Biz, sofreu escoriações pelo corpo, mas recusou atendimento médico. Já a jovem, de 23 anos, apresentou várias escoriações e trauma no braço, sendo socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa.

Leia Também

Pedestre é atropelado em frente ao Passeio São Carlos
Segurança15h28 - 02 Out 2025

Pedestre é atropelado em frente ao Passeio São Carlos

Guarda Municipal apreende drogas em praça do Jardim Cruzado
Segurança12h18 - 02 Out 2025

Guarda Municipal apreende drogas em praça do Jardim Cruzado

Motociclista fica ferido em grave acidente no Jardim São João Batista
Segurança10h02 - 02 Out 2025

Motociclista fica ferido em grave acidente no Jardim São João Batista

Estelionatário engana comprador e proprietário durante negociação de moto em São Carlos
Prejuízo de quase R$ 10 mil08h42 - 02 Out 2025

Estelionatário engana comprador e proprietário durante negociação de moto em São Carlos

Homem é agredido em bar na Avenida São Carlos
Segurança08h36 - 02 Out 2025

Homem é agredido em bar na Avenida São Carlos

Últimas Notícias