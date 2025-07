Colisão entre dois veículos termina com um deles atingindo poste no Centro

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (30), uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua Campos Salles, no Centro de São Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, um dos automóveis foi atingido lateralmente, perdeu o controle da direção, rodou na via e acabou colidindo com a traseira em um poste de iluminação pública. O impacto causou danos significativos ao veículo.

Equipes de resgate foram acionadas, mas não houve registro de vítimas com ferimentos graves. A Polícia Militar compareceu ao local para organizar o trânsito e registrar a ocorrência.

