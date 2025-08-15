Colisão entre dois veículos é registrado no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde desta sexta-feira (15) no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e São Joaquim, onde há semáforo instalado.

Segundo informações obtidas no local, as condutoras — ambas mulheres — afirmaram que avançaram com o sinal verde. Apesar das versões apresentadas, a suspeita é de que uma delas tenha cruzado o semáforo no vermelho, provocando o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para prestar socorro, mas não houve feridos, apenas danos materiais.

Leia Também