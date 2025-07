Veículos colidem em cruzamento no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre dois veículos foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (7), no Centro O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Visconde de Inhaúma com a Avenida Comendador Alfredo Maffei, onde há sinalização semafórica.

Segundo informações apuradas no local, um Fiat Argo, branco, seguia pela Rua Visconde de Inhaúma, enquanto uma Ford EcoSport preta trafegava pela avenida. Ainda não foi possível determinar qual dos veículos avançou o sinal vermelho, resultando na colisão.

Com o impacto, a EcoSport foi parar no canteiro central da avenida, enquanto o Fiat Argo permaneceu no meio da via, bloqueando parcialmente o trânsito.

A equipe da Motolância do SAMU foi acionada e compareceu rapidamente ao local.Agentes de trânsito também estiveram presentes para orientar o tráfego e garantir a segurança viária até a liberação total da via.

