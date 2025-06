Colisão entre dois veículos é registrada no Jardim Paraíso em São Carlos

Segundo informações apuradas no local, uma caminhonete Ford Ranger, que trafegava pela Rua Dr. Serafim Vieira de Almeida, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu na lateral de um Chevrolet Onix, que seguia pela Rua Maestro João Seppe.

Apesar do impacto, nenhum dos três ocupantes do Onix ficou ferido. O trânsito no local segue normal.

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde desta quinta-feira (26), no cruzamento das ruas Dr. Serafim Vieira de Almeida com Maestro João Seppe, no Jardim Paraíso, em São Carlos.