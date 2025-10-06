Colisão entre dois veículos é registrada no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta segunda-feira (06) no Centro.

De acordo com informações, o Chevrolet Prisma seguia pela rua Comendador Alfredo Maffei, enquanto o Ford EcoSport trafegava pela rua São Paulo. A condutora do EcoSport, uma senhora de 68 anos, relatou que sentiu uma forte dor, acabou se distraindo e passou o sinal de “pare”, colidindo na lateral do Prisma.

Com o impacto, o Prisma rodou na pista e ficou atravessado na via.

O SAMU foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à condutora do EcoSport, que, apesar do susto, recusou o encaminhamento ao hospital.

