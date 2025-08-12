(16) 99963-6036
Segurança

Colisão entre dois veículos é registrada no centro de São Carlos

12 Ago 2025 - 10h37Por Jéssica C.R.
Na manhã desta terça-feira, 12, uma colisão envolvendo dois veículos, um Yaris e umTracker, foi registrado no cruzamento da Rua São Joaquim com a Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região central.
 
Segundo informações, o Tracker seguia pela Rua São Joaquim quando avançou a sinalização de “pare” e foi atingida lateralmente pelo Yaris. Com o impacto, a Tracker foi arremessada para a calçada, parando próxima ao córrego. Por pouco, o carro não caiu.
 
Não houve feridos, apenas danos materiais. Uma equipe da Guarda Municipal, que passava pelo local, presenciou o acidente, prestou atendimento inicial e acionou os agentes de trânsito. 

