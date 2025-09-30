Colisão entre dois veículos é registrada na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta terça-feira (30), um acidente envolvendo dois carros foi registrado no bairro Vila Prado, em São Carlos.

Segundo informações, um Chevrolet Agile vermelho trafegava pela avenida Doutor Teixeira de Barros quando a condutora não respeitou a sinalização de “pare” no cruzamento com a Rua Cândido Padim, via preferencial. Nesse momento, o veículo acabou sendo atingido na lateral por um Peugeot 308, conduzido por outra motorista.

Com o impacto, o Agile rodou na pista e parou sobre o canteiro central da avenida.

No Peugeot estavam mãe e filha, que receberam atendimento do SAMU ainda no local. Já a motorista do Agile foi socorrida à Santa Casa de São Carlos, apresentando dores após a colisão.

