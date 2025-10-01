(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Segurança

Colisão entre dois veículos é registrada na SP-215 em frente ao bairro Novo Horizonte

01 Out 2025 - 19h17Por Jessica
Colisão entre dois veículos é registrada na SP-215 em frente ao bairro Novo Horizonte - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (01) uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na rodovia SP-215, nas proximidades do bairro Novo Horizonte. O trecho, conhecido por registrar diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais, voltou a preocupar motoristas.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos — um Fiat Argo e uma Land Rover — seguiam no sentido São Carlos–Descalvado. O condutor do Argo trafegava pela faixa da direita e tentou acessar o bairro Novo Horizonte. No momento da conversão, porém, não teria percebido que a Land Rover realizava uma ultrapassagem, resultando na colisão lateral entre os carros.

Com o impacto, o motorista do Fiat Argo ficou ferido e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária Intervias e encaminhado à Santa Casa de São Carlos. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Já o condutor da Land Rover saiu ileso, registrando apenas danos materiais no veículo.

A Polícia Rodoviária e a equipe da concessionária atenderam a ocorrência, orientando o tráfego até a liberação total da via.

 

