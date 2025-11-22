Colisão entre dois veículos deixa motorista de aplicativo ferido na Av. Dr. Pádua Salles

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na manhã desta sexta-feira, dia 21, na Avenida Dr. Pádua Salles. Segundo informações, o motorista de aplicativo estava estacionado na via e se preparava para iniciar uma corrida. Ao sair da vaga, ele não percebeu a aproximação de um carro que seguia no sentido centro–bairro.

No momento em que adentrou a via, o outro veículo acabou colidindo contra a lateral do carro do motorista de aplicativo. Com o impacto, o airbag foi acionado e atingiu o braço do condutor, causando ferimentos.

A equipe da Motolância do SAMU esteve no local e realizou o atendimento inicial. Apesar disso, o motorista de aplicativo optou por procurar atendimento médico por meios próprios em um hospital particular.

