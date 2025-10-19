(16) 99963-6036
Colisão entre dois carros termina em capotamento no Centro de São Carlos

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (19) no cruzamento entre as ruas Antônio Rodrigues Cajado e a Major José Inácio; apesar do susto ninguém se feriu

19 Out 2025 - 17h53Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Um acidente entre dois carros terminou em capotamento na tarde deste domingo (18), no Centro de São Carlos. 

Segundo informações, uma Ecosport seguia pela Rua Antônio Rodrigues Cajado e ao cruzar a Major José Inácio, teria desrespeitado a sinalização de “pare”. Um Palio que vinha pela preferencial, atingiu a lateral do veículo que capotou em seguida.

No carro capotado estava um casal, que não sofreu ferimentos e no outro estavam uma mulher de 32 anos, junto com seus três filhos. Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido e a motorista, bastante abalada, recusou atendimento médico do Samu. 

A Motolância do SAMU foi acionada para prestar apoio, e a Polícia Militar registrou a ocorrência. O trânsito foi controlado no local até a retirada dos veículos.

O cruzamento onde ocorreu o acidente é conhecido pelo alto fluxo de veículos e já foi palco de outras colisões, segundo moradores da região. As causas, serão investigadas.

