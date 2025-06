Colisão entre dois carros é registrada no Jardim Munique

Compartilhar no facebook

Um dos veículos envolvido - Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta quinta-feira (12), no Jardim Munique, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, um Toyota Corolla trafegava pela avenida João de Lourenço quando, por motivos ainda não esclarecidos, acabou colidindo na traseira de um Ford Ka. O acidente aconteceu em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro.

Apesar dos danos materiais nos dois veículos, felizmente ninguém ficou ferido. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

