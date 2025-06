Colisão entre dois carros é registrada no Centro de São Carlos

Crédito: SCA

Uma colisão entre dois veículos foi registrada no início da tarde desta sexta-feira (27), no cruzamento das ruas Major José Inácio e Nove de Julho, na região central de São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, um Fiat branco teria avançado o sinal de pare e acabou sendo atingido por um Fox prata, que trafegava pela via preferencial. Apesar do impacto e das proporções do acidente, felizmente ninguém se feriu.

Agentes da Guarda Civil Municipal estiveram no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

Leia Também