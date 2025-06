Local da colisão - Crédito: Lourival Izaque

Na tarde desta segunda-feira (10), uma colisão envolveu dois veículos no cruzamento da rua Doutor Teixeira de Barros com a rua Cândido Padim, Vila Prado.

De acordo com informações apuradas no local, um Ford Ka branco trafegava pela Doutor Teixeira de Barros quando, ao chegar no cruzamento, houve a colisão com BYD Song. Apesar do impacto, felizmente ninguém se feriu.

