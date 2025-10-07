Colisão entre dois carros e moto deixa um ferido ferido na Vila Santa Madre Cabrini

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois veículos e uma motocicleta foi registrada na manhã desta terça-feira (7) na Avenida Santa Madre Cabrini, próximo à Igreja Santa Madre Cabrini, em São Carlos.

Segundo informações, os veículos trafegavam no sentido bairrocentro, em um trecho de curva, quando um ônibus que seguia à frente precisou frear bruscamente. O carro que vinha logo atrás também freou, e o motociclista, que seguia na sequência, tentou evitar a batida. No entanto, um veículo que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo e acabou colidindo contra a moto, arremessando o condutor contra o carro da frente.

O ônibus não chegou a se envolver diretamente no acidente.

O motociclista, de 48 anos, sofreu ferimentos leves, com trauma no joelho e na perna. Ele recebeu atendimento da equipe do SAMU, com apoio da motolância, mas recusou encaminhamento ao hospital.

A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência. Os dois veículos e a motocicleta tiveram danos materiais.

