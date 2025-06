Colisão entre dois carros deixa duas mulheres feridas no Eduardo Abdelnur

Compartilhar no facebook

Movimentação no local - Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre dois veículos mobilizou equipes de resgate na região do Residencial Eduardo Abdelnur, na noite desta segunda-feira (16). O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Pedro Marcilio Perin com a Estrada Municipal Manoel Nunes.

De acordo com as informações, o impacto envolveu um HB20 e Ford Fiesta, onde estavam duas mulheres. Ambas sofreram ferimentos leves e foram socorridas por equipes do SAMU, sendo encaminhadas à Santa Casa para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local prestando apoio à ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.

