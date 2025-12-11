(16) 99963-6036
Colisão entre carros deixa dois feridos na rodovia Washington Luís em São Carlos

Batida aconteceu após um veículo fechar a frente do outro e as vítimas foram socorridas para UPA do Santa Felícia com ferimentos leves; acesso ao bairro Jockey Club foi interditado

11 Dez 2025 - 11h08Por Flávio Fernandes
Colisão entre carros deixa dois feridos na rodovia Washington Luís em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma colisão entre carros deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira (11), no km 235 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, o motorista de um Jeep Compass, acabou cruzando a frente de um VW/Gol por razões desconhecidas e no instante da conversão provocou a batida no acesso ao bairro Jockey Club. Com impacto, dois passageiros que estavam em um dos veículos tiveram ferimentos leves.

As vítimas foram socorridas pela concessionária EcoNoroeste que administra a rodovia, até á UPA do Santa Felícia com traumas na região da cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apoio e a concessionária precisou interditar temporariamente a alça de acesso, o que causou lentidão no fluxo de veículos até a liberação parcial da pista.

A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou o local para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas.

 

