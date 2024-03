Colisão entre carro e ônibus deixa homem ferido na SP-215

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e um ônibus deixou um homem de 56 anos ferido nesta noite de sábado (30), na SP-215, próximo à Volkswagen.

De acordo com o motorista do ônibus, que estava cheio de passageiros, voltando de uma viagem, ele transitava no sentido Rodovia Washington Luiz/Cidade Aracy, quando o carro, que seguia no sentido contrário, invadiu sua faixa e ele tentou desviar, jogando para o outro lado, mas acabou batendo na lateral do carro.

Nenhum dos ocupantes do ônibus ficou ferido, apenas o condutor do carro, que sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa.

