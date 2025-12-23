(16) 99963-6036
terça, 23 de dezembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida no Santa Felícia

23 Dez 2025 - 11h23Por Da redação
Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na manhã desta terça-feira (23), no bairro Santa Felícia, em São Carlos.
De acordo com as informações, o veículo trafegava pela Rua Júlio Cassim Filho, enquanto a motociclista seguia pela Avenida Bruno Ruggiero Filho, no sentido UPA Shopping. No cruzamento das vias, o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória, ocasionando a colisão na lateral do veículo.

A motociclista, uma mulher de 31 anos, foi arremessada ao solo. Ela recebeu atendimento inicial da motolância do SAMU e, em seguida, foi socorrida por uma unidade de resgate, sendo encaminhada à Santa Casa. Apesar do impacto, a vítima apresentava apenas ferimentos leves.

