Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na manhã desta terça-feira (23), no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com as informações, o veículo trafegava pela Rua Júlio Cassim Filho, enquanto a motociclista seguia pela Avenida Bruno Ruggiero Filho, no sentido UPA Shopping. No cruzamento das vias, o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória, ocasionando a colisão na lateral do veículo.

A motociclista, uma mulher de 31 anos, foi arremessada ao solo. Ela recebeu atendimento inicial da motolância do SAMU e, em seguida, foi socorrida por uma unidade de resgate, sendo encaminhada à Santa Casa. Apesar do impacto, a vítima apresentava apenas ferimentos leves.

