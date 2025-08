Colisão entre carro e moto no bairro Vila Nery deixa jovem ferida

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (6), no bairro Vila Nery. O acidente aconteceu no cruzamento da Travessa Sebá Jorge Kebe com a Avenida Capitão Luiz Brandão.

Segundo informações, o condutor de um veículo avançou a sinalização de pare na travessa, momento em que uma motociclista, de 26 anos, seguia pela avenida no sentido bairro-centro. A moto acabou colidindo contra o carro.

Com o impacto, a mulher sofreu escoriações pelo corpo, além de um trauma no pé e no braço, em decorrência da queda. O SAMU foi acionado, mas a vítima recusou atendimento no local, informando que procuraria assistência médica por meios próprios.

A Polícia Militar esteve presente para o registro da ocorrência.

