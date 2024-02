Colisão entre carro e moto elétrica deixa mulher ferida na Vila Lutfala

Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher de 62 anos ficou ferida nesta tarde de sábado (17) em um acidente de trânsito, envolvendo um carro e a moto elétrica que ela conduzia, na Vila Lutfala.

De acordo com informações, a motociclista transitava pela Avenida Getúlio Vargas, e ao fazer uma conversão para entrar na Rua Castro Alves, foi atingida por um Siena preto.

A moto ficou embaixo do carro e a vítima foi socorrida pelo SAMU, até a UPA da Vila Prado, com escoriações pelo corpo, trauma no tornozelo direito e dores no ombro e na lombar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também