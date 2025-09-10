Colisão entre carro e moto elétrica deixa jovem ferido em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (10), uma colisão entre um automóvel e uma moto elétrica foi registrada na Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, nas proximidades da Santa Casa de São Carlos.

De acordo com informações, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando o condutor da moto elétrica, um jovem de 20 anos, tentou realizar uma ultrapassagem. Ao retornar para a faixa de rolamento, acabou colidindo contra a lateral do carro.

Com o impacto, a vítima caiu ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e trauma na bacia. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

