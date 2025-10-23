Colisão entre carro e moto é registrado na Vila Prado

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta quinta-feira (23) no cruzamento da Avenida Sallum com a Rua São Pio X, na Vila Prado.

De acordo com informações obtidas no local, um Nissan March e uma motocicleta Honda Fan seguiam pela Sallum, em direção à UPA da Vila Prado quando o motorista do carro realizou uma conversão à esquerda para acessar a Rua São Pio X. O condutor da moto não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a parte lateral do veículo.

O motociclista sofreu escoriações leves. Já o motorista do automóvel não se feriu.

