Colisão entre carro e moto é registrada em cruzamento no Centro

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada na noite desta segunda-feira (20), no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e São Joaquim, na região central de São Carlos.

De acordo com informações colhidas no local, ainda não foi possível determinar quem avançou o sinal vermelho. Testemunhas relataram apenas que o veículo seguia pela Marechal Deodoro quando ocorreu a batida com a moto que cruzava a via.

O motociclista, de 33 anos, sofreu uma fratura no tornozelo e escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pela Unidade de Resgate e encaminhado à Unimed São Carlos.

