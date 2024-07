SIGA O SCA NO

Um homem de 28 anos ficou ferido no final desta tarde de sábado (13), após sofrer um acidente envolvendo sua moto e um carro na antiga estrada da Babilônia.

De acordo com o motociclista, ele seguia pela via quando um Fiat Siena saiu do stand de tiro e entrou na estrada sem o devido cuidado, resultando na colisão.

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido até a Santa Casa.

