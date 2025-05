Colisão entre carro e moto deixa um ferido no Santa Maria II

Compartilhar no facebook

Moto envolvida no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Santa Maria II. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (29), nas proximidades da empresa Sidertec, quando o carro que seguia no sentido rodovia–bairro realizou uma conversão à esquerda, cortando a frente da motocicleta, que vinha no sentido oposto.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa com ferimentos leves e traumas nas pernas e em outras partes do corpo.

