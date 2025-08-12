(16) 99963-6036
terça, 12 de agosto de 2025
Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no Jardim Botafogo

12 Ago 2025 - 14h06Por Da redação
Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no Jardim Botafogo - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira, 12, uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no Jardim Botafogo, em frente ao bairro Salto do Monjolinho, em São Carlos.

A vítima, uma mulher de 30 anos, foi socorrida inicialmente pela equipe da motolância do SAMU. Em seguida, uma viatura básica prestou apoio e a encaminhou à UPA Santa Felícia com ferimentos leves, incluindo escoriações e trauma na perna.

O acidente também resultou em danos materiais nos veículos envolvidos.

