Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no Jardim Bandeirantes

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou uma mulher ferida no final da tarde desta sexta-feira (23), no Jardim Bandeirantes.

De acordo com informações, a colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Francisco Pereira Lopes com a Avenida Miguel Petroni, próximo à USP, quando um carro atingiu a moto em que estava um casal. O condutor perdeu o equilíbrio e a moto caiu sobre a perna da mulher que estava na garupa.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos pela equipe da UR dos Bombeiros e depois foi socorrida pelo SAMU, que a encaminhou à Santa Casa.

