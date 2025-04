Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no Cidade Jardim

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre e um carro e uma moto deixou uma mulher de 22 anos ferida na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Cidade Jardim.

Segundo informações, um VW Parati transitava pela alameda dos Crisântemos, quando ultrapassou o sinal de pare. A moto que seguia pela preferencial atingiu a lateral do carro.

O condutor da moto sofreu escoriações leves e optou por não ser socorrido até o hospital. Já a garupa foi socorrida pelo Samu e encaminhada até a Santa Casa com suspeita de fratura no punho. Os ocupantes do carro não se feriram.

