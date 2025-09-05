Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino
No início da tarde desta sexta-feira (5), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Vila Nery, em São Carlos.
Segundo informações, ambos os veículos seguiam no sentido Centro–bairro quando ocorreu a batida. O acidente provocou congestionamento na via devido ao grande fluxo de veículos.
A equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a condutora da moto, uma mulher de 45 anos, que foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos.
Crédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon Maximino