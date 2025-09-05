(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Vila Nery

05 Set 2025 - 13h08Por Jéssica C.R.
Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Vila Nery - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

No início da tarde desta sexta-feira (5), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam no sentido Centro–bairro quando ocorreu a batida. O acidente provocou congestionamento na via devido ao grande fluxo de veículos.

A equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a condutora da moto, uma mulher de 45 anos, que foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

