sexta, 24 de outubro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida na região do CDHU

24 Out 2025 - 08h16
Vítima foi arremessada ao solo - Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta sexta-feira (24), na região do CDHU, em São Carlos.

De acordo com informações, o motorista do automóvel seguia pela Avenida Ayrton Salvador Leopoldino, quando, ao passar por uma rotatória, não percebeu a aproximação da motocicleta e acabou colidindo contra sua traseira.

Com o impacto, a condutora da moto, de 34 anos, sofreu a queda e teve escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

