Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Santa Felícia

Um motociclista de 64 anos, ficou ferido após colidir com um carro na manhã deste domingo (26), no bairro Santa Felícia, em São Carlos.
Segundo informações o motorista de um VW/Fox trafegava pela Rua Manoel José Serpa e ao chegar no cruzamento com a Rua Domingos Diegues, parou para respeitar a sinalização de “Pare”, já que a preferência era da outra via. Na sequência, por razões desconhecidas o condutor avançou e acabou atingindo a lateral da moto.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos no pé direito. A vítima foi socorrida pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros, até a UPA do bairro.
A Polícia Militar esteve no local, atendeu a ocorrência e ajudou controlar o trânsito até a remoção dos veículos. As causas do acidente, serão investigadas.