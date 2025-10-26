(16) 99963-6036
domingo, 26 de outubro de 2025
Carro X Moto

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Santa Felícia

A vítima foi socorrida pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves para UPA do bairro

26 Out 2025 - 12h49Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Um motociclista de 64 anos, ficou ferido após colidir com um carro na manhã deste domingo (26), no bairro Santa Felícia, em São Carlos. 

Segundo informações o motorista de um VW/Fox trafegava pela Rua Manoel José Serpa e ao chegar no cruzamento com a Rua Domingos Diegues, parou para respeitar a sinalização de “Pare”, já que a preferência era da outra via. Na sequência, por razões desconhecidas o condutor avançou e acabou atingindo a lateral da moto. 

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos no pé direito. A vítima foi socorrida pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros, até a UPA do bairro.  

A Polícia Militar esteve no local, atendeu a ocorrência e ajudou controlar o trânsito até a remoção dos veículos. As causas do acidente, serão investigadas.

