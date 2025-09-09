Colisão deixa motociclista ferido no Cidade Jardim

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (9) no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. A colisão ocorreu na Alameda dos Crisântemos, próximo ao Kartódromo, envolvendo um carro e uma motocicleta.

O condutor da moto, de 29 anos, ficou ferido e sofreu uma possível fratura de tíbia. Uma equipe de ambulância particular que passava pelo local presenciou o acidente, prestou os primeiros atendimentos e acionou o SAMU.

Em seguida, o motociclista foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para receber cuidados médicos.

