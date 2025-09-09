(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Segurança

Colisão deixa motociclista ferido no Cidade Jardim

09 Set 2025 - 09h34Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão deixa motociclista ferido no Cidade Jardim - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (9) no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. A colisão ocorreu na Alameda dos Crisântemos, próximo ao Kartódromo, envolvendo um carro e uma motocicleta.

O condutor da moto, de 29 anos, ficou ferido e sofreu uma possível fratura de tíbia. Uma equipe de ambulância particular que passava pelo local presenciou o acidente, prestou os primeiros atendimentos e acionou o SAMU.

Em seguida, o motociclista foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para receber cuidados médicos.

Leia Também

Homem é preso em flagrante após furtar hidrômetros e ameaçar vigia em São Carlos
Segurança09h45 - 09 Set 2025

Homem é preso em flagrante após furtar hidrômetros e ameaçar vigia em São Carlos

Jovem fica ferido após batida entre carro e moto na região do Iguatemi
Segurança09h39 - 09 Set 2025

Jovem fica ferido após batida entre carro e moto na região do Iguatemi

Suposta tentativa de assalto mobiliza PM no Jardim Gibertoni em São Carlos
Segurança09h21 - 09 Set 2025

Suposta tentativa de assalto mobiliza PM no Jardim Gibertoni em São Carlos

Jovem registra BO após golpe em compra de eletrônicos pela internet
Segurança09h16 - 09 Set 2025

Jovem registra BO após golpe em compra de eletrônicos pela internet

Pitbull escapa e ataca cachorro no Residencial Américo Alves Margarido
Segurança09h12 - 09 Set 2025

Pitbull escapa e ataca cachorro no Residencial Américo Alves Margarido

Últimas Notícias