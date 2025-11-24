Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Botafogo

Crédito: Maycon Maximino
Um motociclista de 49 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo um carro e uma moto na tarde desta segunda-feira (24), no cruzamento da Avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves com a Rua Francisco Gregoraci.
De acordo com informações apuradas no local, um veículo que trafegava pela Avenida Tancredo Neves estava parado e deu preferência para a condutora que seguia pela Rua Francisco Gregoraci. Ao aproveitar a passagem e cruzar a via, ela não percebeu que o motociclista, que tinha a preferência, vinha logo atrás do carro parado. A moto acabou colidindo contra o veículo, e o condutor foi arremessado ao solo.
O motociclista foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para cuidados médicos.
