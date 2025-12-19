Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na vilã Marcelino

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta foi registrada na noite desta sexta-feira (19), no bairro Vila Marcelino, em São Carlos. O acidente ocorreu no cruzamento da rua Totóleite com a rua Raimundo Corrêa.

De acordo com as informações apuradas, o motociclista, de 24 anos, seguia pela rua Raimundo Corrêa no sentido centro–bairro quando a condutora do carro, que trafegava pela rua Totóleite, avançou o cruzamento e não percebeu a aproximação da moto, ocasionando uma colisão leve.

Com o impacto, o motociclista sofreu um trauma no joelho. Ele recebeu atendimento no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, posteriormente, foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

