Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na Vila Marcelino

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (4), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na Vila Marcelino, em São Carlos. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Rocha Pombo e Raimundo Corrêa.

De acordo com informações apuradas no local, a condutora do carro trafegava pela Rua Rocha Pombo e, ao adentrar o cruzamento, não percebeu a aproximação do motociclista que seguia pela Raimundo Corrêa, no sentido centro-bairro. Ela acabou desrespeitando a sinalização de "pare", o que resultou na colisão frontal entre os veículos.

O motociclista, um homem, sofreu ferimentos na perna. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe da motolância do SAMU e, posteriormente, foi levado por meios próprios até a UPA da Vila Prado. A vítima apresentava trauma na perna, mas estava consciente.

